Schepen en ondernemer Bert Gunst lanceert het Remco-ijs: “Met de lievelingssmaken van Evenepoel” Gudrun Steen

11 juli 2020

10u18 12 Nieuwpoort Bert Gunst, ondernemer en schepen in Nieuwpoort, lanceert het Remco-ijs. “Er zijn 1500 Remco’s maar het grote publiek kent vooral Evenepoel”, lacht Gunst. De nieuwe ijssmaak is uitsluitend verkrijgbaar bij Linny’s op de Zeedijk in Nieuwpoort.

“Wielerfenomeen Remco Evenepoel is zot van koersen én van ijsjes. Zijn lievelingssmaken zijn stracciatella en speculoos”, weet Gunst. “Ik sprak ijsjesmaker Yves Vermeersch van Linny’s aan en samen kwamen we tot een heerlijke smaak. Chocolade en speculoos matchen perfect en bovendien voegden we er een geheim ingrediënt aan toe. Wat dat is, moeten de mensen vooral zelf ontdekken.”

Gunst noemde het ijs toepasselijk ‘Remco’. “Er lopen wel 1.500 Remco’s in ons land, maar koersminnend Vlaanderen kent er maar één. Ik link de naam van de ijsjessmaak niet specifiek aan Evenepoel, dus heb ik niet zijn toelating gevraagd om de naam ‘Remco’ te gebruiken. Dan zou ik dat aan alle Remco’s gevraagd moeten hebben.”

Voor twee bollen Remco-ijs betaal je 3,5 euro. Linny’s vind je op de Zeedijk 10.