Schattig zeehondje aangetroffen aan zeedijk en gered Bart Boterman

01 oktober 2019

19u07 1 Nieuwpoort In Nieuwpoort is dinsdagmiddag een jong zeehondje gered. Het dier bevond zich in de duinen vlakbij de zeedijk, ter hoogte van de Meeuwenlaan. “Wellicht is het jonge zeehondje door springtij tot in de duinen gespoeld”, zegt Luc David, natuurgids en brandweerman op rust.

Uit voorzorg bracht de brandweer van Nieuwpoort het dier naar een rustiger plaats, in de haven bij zijn soortgenoten. Dat op aanwijzen van SeaLife Blankenberge. Ze verplaatsten het zeehondje in een transportkooi. “Het dier was kerngezond en had enkel wat rust nodig. Het zeehondje werd enkele uren later weer opgemerkt in het gebied van de IJzermonding en stelt het goed", aldus natuurgids Luc David.