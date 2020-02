Rotonde aan Ganzepoot afgesloten voor interventie van mugheli Bart Boterman

12 februari 2020

16u27 0 Nieuwpoort De rotonde aan de Ganzepoot in Nieuwpoort is vanaf 15.30 uur een tijd lang afgesloten geweest voor een medische interventie. De mugheli landde aan de rotonde en de brandweer hield het verkeer tegen.

Er was een persoon thuis onwel geworden maar de het MUG-voertuig uit van het AZ Veurne was niet beschikbaar. Daarom is de MUG-heli naar Nieuwpoort gevlogen. De brandweer reed op dat moment net terug van een interventie voor schapen in nood aan de Kromme Hoek, maar dat bleek vals alarm. Ze sprongen de mensen van de MUG-heli bij om het verkeer te regelen tijdens het landen op opstijgen.