Roos waagt kans om ‘Homo Universalis’ te worden in ‘Iedereen Beroemd’ GUS

14 februari 2020

14u07 3 Nieuwpoort Roos Couvreur (47) uit Nieuwpoort is één van de deelnemers aan de populaire rubriek ‘Homo Universalis’ in het Eén-programma ‘Iedereen Beroemd’. Aardappels vangen met de vork lukt haar perfect, maar proeven waarbij het gehoor een rol speelt liggen haar minder.

Haar vriendin An Beun uit Koksijde was vorig jaar zo enthousiast over haar deelname aan de ‘Homo Universalis’ dat Roos zich prompt inschreef voor de reeks van dit jaar. Ze werkt als kinesitherapeut in het woonzorgcentrum Haerlebout in Middelkerke. Roos is getrouwd en moeder van twee tienerdochters. “Ik was vier maanden ‘out’ nadat een gezwel op een zenuw in mijn rug was gevonden. Vandaag gaat het al veel beter maar het deed me wel beseffen dat ik meer dingen voor mezelf moest doen. De allerleukste proef tot nu toe was het vangen van een aardappel op een vork. Vooral omdat ik van mezelf vind dat gooien en vangen niet mijn sterkste kwaliteiten zijn. In twee pogingen klaarden we gelukkig de klus. Creatieve proeven zoals schoonschrift of knutselen lukken me aardig, maar uitdagingen waarbij het gehoor belangrijk is, vind ik minder evident. Ik hoor maar aan één kant. Ik zie ook op tegen proeven waarbij je als deelnemer mee de exit bepaalt van anderen. Mijn deelname heb ik me nog niet beklaagd. Wat is er nu leuker dan 99 andere mensen leren kennen, samen leuke spelletjes te spelen en bovendien nog eens mee te werken aan een tv-programma? Hopelijk blijf ik er nog lang in. Vanavond wordt het alvast spannend, want ik ontvang een ‘vergiftigd geschenk’.” Iedereen Beroemd is te zien van maandag tot zaterdag telkens om 19.40 uur op Eén.