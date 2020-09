Roos Couvreur wordt niet de Homo Universalis. Nochtans had ze alle pikante proevertjes gegeten Gudrun Steen

10 september 2020

09u29 3 Nieuwpoort Het was een afscheid in mineur voor de 47-jarige Roos Couvreur uit Nieuwpoort in het Eén-programma Homo Universalis, een rubriek op het einde van Iedereen Beroemd. Hoewel ze alle pikante proevertjes oplepelde, moest ze het spel verlaten.

Nog voor corona ons leven helemaal overhoop gooide, was Roos al kandidate voor de titel van Homo Universalis. “Onwennig en zenuwachtig voelde ik me in dat prille begin”, blikt de Nieuwpoortse kinesitherapeute terug. “Hoe meer ik naar Schelle kwam, hoe meer het voelde als thuis komen. Eén grote familie was het. Een groep prachtige mensen met elk hun verhaal. De opnames op verplaatsing waren de toppers. Racen met een winkelkarretje was als een kinderdroom die uitkwam. Het is raar hoe wildvreemden na zo een korte tijd zo belangrijk worden door wat we noemen ‘een onnozel spelletje’. Voor de eetproef had ik geen schrik. Ik eet de lekkerste zaken als ik wil maar ook de ranzigste als het moet. De wil om door te gaan was bij iedereen gigantisch dus moest een shiftingsvraag soelaas brengen. Hoeveel druppels tabasco zitten er in een flesje? Ik zat er het verste naast en moest het spel verlaten. Mijn gevoel is dubbel. Ik wou er op een waardige manier uit. Ik ben ontgoocheld maar ook heel erg dankbaar. Het was An Beun uit Koksijde die me zin gaf om aan die rubriek mee te doen. Met mijn nr 43 ben ik toch verder geraakt dan haar”, knipoogt ze.