Rook in woning door brandend papier

30 mei 2019

09u41 3

Op het Theo Goedhuysplein in Nieuwpoort is woensdagavond om 21.20 uur brand uitgebroken in een woning. De bewoners merkten opeens een flinke rookontwikkeling op de bovenverdieping op. De brandweer werd opgeroepen en het gezin werd even geëvacueerd. Na onderzoek bleek dat er papier in brand was gevlogen door een accidentele oorzaak. De brandweer kon het vuur snel blussen en ventileerde de woning nog geruime tijd. Ook de burgemeester van Nieuwpoort kwam ter plaatse. De schade is al bij al beperkt en de bewoners kunnen er blijven wonen.