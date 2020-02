Rokend verwarmingselement zorgt even voor paniek bij bewoners Mathias Mariën

01 februari 2020

16u02 0 Nieuwpoort Langs de Brugsevaart in Nieuwpoort ontstond zaterdagmiddag omstreeks 15 uur rookontwikkeling in de badkamer van een woning.

Een verwarmingstoestel dat in het stopcontact zat, begon te roken en stinken. De eigenaars wilden geen enkel risico nemen en verwittigden de brandweer. Uiteindelijk bleek het om een kortsluiting te gaan en was de situatie zeer snel onder controle. Behalve het verwarmingstoestel is er geen schade.