Rijbewijs net ingetrokken, maar bestuurder betrapt met fles likeur achter het stuur Siebe De Voogt

07 maart 2020

12u59 69 Nieuwpoort In Nieuwpoort zag de politie vrijdagmiddag hoe een man met zijn tanden een fles likeur probeerde open te krijgen, terwijl hij aan het rijden was. Enkele uren eerder was zijn rijbewijs ingetrokken na een ongeval.

De 68-jarige man uit De Panne reed rond 15.30 uur een zijspiegel af van een wagen in de Willem de Roolaan in Nieuwpoort. De politie Westkust trok zijn rijbewijs onmiddellijk in, maar dat weerhield de bestuurder er niet van om opnieuw achter het stuur te kruipen. Even na 17 uur zag een patrouille hem rijden langs de Koninklijke Baan. Volgens de agenten probeerde de bestuurder een fles likeur open te krijgen met z'n tanden, terwijl hij aan het rijden was. Na een korte achtervolging konden ze hem aan de kant zetten. Zijn wagen werd op bevel van het parket geïmmobiliseerd.