Reus Jan Turpijn bergt zijn pensioenplannen op na succesvol reuzenfeest GUS

08 juli 2019

09u21 0 Nieuwpoort De grootste gedragen reus van Europa verdwijnt dan toch niet van het toneel. Dat maakte hij zelf bekend na het succes van het reuzenfeest dat 15.000 feestvierders naar de historische stadskern trok.

Er zijn maar twaalf dragers en er zijn er 24 nodig om de reus Jan Turpijn te dragen. De 94-jarige reus weegt dan ook 750 kilo en is ruim tien meter hoog. Daarom besloot Turpijn op pensioen te gaan. Het stadsbestuur organiseerde als laatste eerbetoon een groot feest. Door het succes daarvan besloot de gigant zelf om toch niet op pensioen te gaan. In welke vorm hij dan door het leven zal gaan is niet duidelijk. Er zijn nu nog niet voldoende dragers gevonden maar hij zal wel nog op een aantal evenementen aanwezig zijn als ambassadeur van Nieuwpoort. En het stadsbestuur zelf is uiteraard tevreden en kijkt nu al uit naar 2025, dan zal Jan Turpijn één eeuw bestaan.