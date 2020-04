Restaurants en dagbladhandel springen in de bres voor De Bloemerie: “Plantjes toegevoegd aan ons assortiment voor Moederdag. Valerie kan alle steun gebruiken” Bart Boterman

28 april 2020

16u22 17 Nieuwpoort Moederdag valt op 10 mei, maar de bloemenwinkels mogen pas openen op 11 mei. Ze missen hiermee, voor hen althans, de belangrijkste dag van het jaar. Nefast voor veel bloemisten en niet in het minst voor De Bloemerie uit de Langestraat in Nieuwpoort, die nog maar een jaar bestaat. Maar restaurants De Roos en Au Bistro aan de Kaai en dagbladhandel Andy uit de Oostendestraat springen graag in de bres.

Het weekend van 10 mei én het weekend erop zullen de restaurants en dagbladhandel bloeiende planten en hippe groene bloemstukjes van De Bloemerie toevoegen aan hun assortiment. “In deze bizarre tijden moeten we nog meer samenwerken om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Daarom willen we een bloemenafhaalservice organiseren in de zaken die wel open mogen zijn. De Bloemerie kan momenteel alle steun gebruiken", zegt Steve D’hoedt van De Roos. Dagbladhandel Andy zal een standje in zijn winkel plaatsen. De restaurants zullen tijdens de moederdagperiode hun klanten de mogelijkheid geven om planten mee te nemen als ze om hun afhaalmenu komen.

Geen grote financiële reserves

Voor Valerie Verbeke (36) van De Bloemerie is alle steun welkom. “Januari, februari en maart zijn sowieso al erg rustige maanden. Normaal gezien zou Moederdag, voor ons dé dag van het jaar, deze kalme periode goed maken. Maar ook dat is ons niet gegund. Zaken die pas een jaar bestaan hebben niet die grote financiële reserves”, spreekt Valerie uit ervaring. “Ik ben in elk geval erg opgezet met het initiatief van Au Bistro, De Roos en Dagbladhandel Andy. Het is een fijn gevoel dat ze mij willen steunen. Voor de coronacrisis kenden we elkaar overigens niet. Deze barre tijden hebben de lokale handelaars dichter bij elkaar gebracht en dat is een positief gegeven.”

De handelaars zullen geen boeketten aanbieden, maar wel bloeiende planten. “Boeketten maak ik immers de dag zelf om de kwaliteit de garanderen. Logistiek gezien is het onmogelijk om verse boeketten af te leveren in de restaurants en dagbladhandel. Daarom houden we het op bloeiende planten”, besluit Valerie.