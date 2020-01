Residentie Lighthouse Corner met appartementen en hotel klaar tegen seizoen 2022 GUS

22 januari 2020

11u06 0 Nieuwpoort De bouw van Residentie Lighthouse Corner op de hoek van de Albert I-laan en de Elisalaan is gestart. Er komen 21 appartementen en een hotel met een vijftigtal kamers. De familie De Jonckheere investeert er ruim tien miljoen euro in.

De familie De Jonckheere runt in Nieuwpoort al hotel Uilenspiegel en investeert nu in een groot project in Nieuwpoort-Bad. “Op deze hoek van de Albert I-laan en de Elisalaan heeft mijn grootmoeder nog een kruidenierswinkeltje gerund jaren geleden”, mijmert Theo De Jonckheere (62) die spreekt namens de familie. “De 21 appartementen en het hotel zullen dezelfde inkom delen. De woongelegenheden zullen stijlvol, ruim en duurzaam zijn. De gevel zal met zijn groene accenten opvallen. We denken aan plantenbakken en groendaken. Vanuit de appartementen zal je een mooi uitzicht hebben over de havengeul, het Mauritspark, de Simliwijk of op heldere dagen tot aan Diksmuide en Kemmel. Elke woonst zal zijn eigen warmtepomp hebben.”

Hotel

In dezelfde residentie komt een hotel met een vijftigtal kamers, een restaurant, een viertal vergaderruimtes en een wellness. “Het gebouw zal bestaan uit zes bouwlagen en een topaccent”, zegt De Jonckheere nog. “Op deze locatie zal het zeker in het oog springen en de toegang tot de zee en het strand een nieuw look geven. Architectenbureau PVL van Pieter Popeye uit Oostduinkerke tekende de plannen. We hopen het project klaar te hebben voor het zomerseizoen van 2022.”