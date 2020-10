Reder Gregory versterkt Nieuwpoortse vissersvloot met zijn N63 Shaun Gudrun Steen

06 oktober 2020

09u25 0 Nieuwpoort Gregory Arnoys (43) uit De Panne stelt zijn nieuwe vissersvaartuig N63 Shaun voor dat zijn vaste stek heeft in de Nieuwpoortse vismijn. Daar ligt ook al de N86 Rudy van Gregory aangemeerd. Zes vaartuigen hebben hun ligplaats in Nieuwpoort

Maurice Lambrechts van vishandel Marleen in Gistel kocht de eerste 5 kilo tong aan 1171,95 euro. Hij mag zich peter noemen van het nieuwe vaartuig. De opbrengst van de eerste visverkoop van de Shaun gaat naar de Nieuwpoortse vzw Promovis. “Met ons nieuwe vaartuig zal ik een half jaar vissen op Sint-Jacobsschelpen voor de kust van Normandië”, schetst hij. “Daarnaast zal ik ook op tong vissen.” De Shaun heette vroeger de Z63 Thalassa maar Gregory koos voor de naam van zijn zoon. Het schip is 20 meter lang en weegt 68 ton. “De Shaun was in slechte staat. Ik heb het volledig gerenoveerd”, vertelt Gregory. Het schip werd in 1987 gebouwd.