Ravage in zeilschool na verwoestende brand: “Onze volledige vloot is vernield” Mathias Mariën

02 september 2019

07u32 3 Nieuwpoort Een zware brand heeft zondagnacht minstens acht zeilbootjes vernield van zeilschool ‘De Spits’ in Nieuwpoort. Enkele andere boten liepen schade op. Ook een container en caravan raakten beschadigd. “Dit is een ramp”, zegt voorzitter Bart De Vil. Het parket van Veurne heeft een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak van de brand te achterhalen.

De brand ontstond even na 3 uur vlak naast de terreinen van de zeilschool. Opdat moment bleek er nog geen gevaar voor de vloot. Het vuur verspreidde zich echter razendsnel via de omheinig over het volledige terrein. Het vuur sloeg over op één van de zeilbootjes, waarna er in totaal acht bootjes in polyester helemaal uitbrandden. Nog enkele anderen liepen schade op. De schade is enorm. Een container met zeilmateriaal en een caravan liepen eveneens zware schade op. Door de hevige rookontwikkeling moesten een achttal bewoners van nabijgelegen jachten korte tijd geëvacueerd worden. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.

Ramp

De zeilschool ontstond in 1986. Het is voor het eerst dat ze geconfronteerd worden met dergelijke schade. “Dit is een regelrechte ramp voor ons”, zegt voorzitter Bart De Vil. “Voorlopig mogen we zelf niet op het terrein, maar onze eerste indruk is dat bijna onze volledige zeilvloot is vernield of minstens beschadigd raakte.” De zeilschool richt zich vooral op jeugdkampen voor kinderen tussen 9 en 19 jaar. De voorbije zomervakantie was dan ook een voltreffer en verliep zonder incidenten. “Dit komt dan ook als een donderslag bij heldere hemel”, zucht De Vil. “Zoiets verwacht je niet. Een zeilvloot vervang je ook niet zo snel.” Die woorden blijken alles behalve overdreven. De zeilbootjes kosten tot 5.000 euro per stuk voor de duurste modellen. De schade loopt dus in de tienduizenden euro’s. “Het is nu afwachten hoe alles verloopt met de verzekering. Maar dan nog: zelfs al betalen zij snel uit, er is nog steeds een verschil tussen de verzekerde waarde en het effectief bedrag van aankoop.” De zeilschool had in oktober nog één evenement gepland, maar het is momenteel hoogst onduidelijk of dit nog kan plaatsvinden. Het enige ‘geluk’ is dat de drukke zomervakantie net achter de rug is. Over de oorzaak van de brand kan voorlopig niemand uitspraken doen. Het parket van Veurne heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. Pas na diens bevindingen zal blijken of er eventueel sprake is van kwaad opzet.