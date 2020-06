Range Rover-bestuurster (20) ramt boompjes en omheiningen van tuin Bart Boterman

18 juni 2020

14u48 0 Nieuwpoort Langs de Brugsesteenweg in Sint-Joris bij Nieuwpoort is donderdagmorgen rond 8.15 uur een bestuurster gecrasht met haar Range Rover.

De 20-jarige vrouw uit Nieuwpoort verloor de controle over het stuur en belandde zo naast de weg. De auto ramde enkele boompjes en belandde tegen de omheining van twee tuinen. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

De vrouw klaagde over pijn in de nek, maar een ziekenhuisopname was niet nodig. Een takeldienst sleepte de stevig beschadigde Range Rover weg.