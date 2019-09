Raadslid vraagt extra parking voor motorfietsen GUS

30 september 2019

11u14 2 Nieuwpoort Raadslid Eddy Louwie (CD&V) stelde aan de Nieuwpoortse gemeenteraad voor om extra parking te voorzien voor motorfietsen. Hij heeft al een locatie op het oog.

“De motorrijders weten niet waar ze hun voertuig wettelijk mogen parkeren in Nieuwpoort”, vindt Eddy. “Dat zou op de huidige, gevaarlijke parkeervakken op de middenberm in de Franslaan kunnen. Nu parkeren daar wagens, maar dat is helemaal niet veilig omdat die het zicht belemmeren van mensen die willen oversteken.” Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) deelde mee dat er daar een fietsenstalling wordt voorzien. Gemeenteraadsvoorzitter Rik Lips (CD&V), zelf motorrijder, vond dat er ruimte genoeg is voor motorfietsen. “Je kan overal de motor parkeren als er een vrije doorgang gewaarborgd blijft van anderhalve meter. Uiteraard moet je wel een parkeerticket aankopen om reglementair te staan.”