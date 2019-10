Promovis Nieuwpoort geeft 7000 euro aan MUG-heli GUS

De Dag van de Garnaal het voorbije weekend in de Vismijn in Nieuwpoort was met een duizendtal bezoekers een succes. Een deel van de opbrengst schonk vzw Promovis aan de MUG-heli.

Het ging uiteindelijk om het mooie bedrag van 7000 euro. De vele bezoekers aan de Dag van de Garnaal verorberden maar liefst 110 kilo verse Noordzeegarnalen. Het Nationaal Visserijmuseum Navigo van Oostduinkerke en de vissersvereniging Eendacht maakt Macht verzorgden de workshops. Ook leuk was de garnaalpelwedstrijd. Erna Burki won die. Zij pelde in een dik halfuur 210 gram garnalen.

Vorig weekend waren het garnalen, dit weekend zijn het oesters in de Vismijn van Nieuwpoort. Kom vrij- , zater- of zondag langs en proef ze. Wie geen oesters lust, kan smullen van een vis- of charcuterieschotel, foie gras of een Nieuwpoortse garnaalsoep. De oesterbeurs is vrijdag open van 11 tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur.