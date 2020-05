Proces dodelijk drama met omgevallen torenkraan eindelijk gestart: “Verkeerd type kraan geïnstalleerd en geen windstudie uitgevoerd” Bart Boterman

18 mei 2020

15u49 0 Nieuwpoort Op de Veurnse rechtbank werden maandag de pleidooien gehouden in de zaak van de omgevallen torenkraan in Nieuwpoort eind december 2017, waarbij de 72-jarige Sonja Schepens om het leven kwam. Het openbaar ministerie vervolgt de kraanfirma Neremat uit Izegem, de zaakvoerder en twee werknemers voor enerzijds onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en anderzijds nalatigheid en onvoorzichtigheid. Hun verdediging gaat voor de vrijspraak. “Niemand treft hier schuld aan, enkel de uitzonderlijke weersomstandigheden”, klonk het verweer.

Even terug naar 27 december 2017, een erg stormachtige winteravond in Nieuwpoort met windsnelheden tot net boven de 100 kilometer per uur, vanuit noord-noordoostelijke richting. Het venturi-effect zou hebben gespeeld, waarbij de wind nog harder blaast tussen de gebouwen door een vernauwing. Een torenkraan die in de Meeuwenlaan staat opgesteld begint te zwenken en kantelt uiteindelijk. Het tegengewicht van de kraan valt op Residentie Mosselbank, een appartementsgebouw met negen verdiepingen op de hoek met de Franslaan. Abel Vallaeys (76) uit Marke en zijn vrouw Sonja Schepens (72) zijn op dat moment tv aan het kijken in hun appartement op de bovenste verdieping. Sonja sterft ter plaatse, Abel belandt twee verdiepingen lager en zit vast onder het puin, waar de brandweer hem kan bevrijden. Abel wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij overleeft het. De andere kant van de torenkraan was op Residentie Morgenzon gevallen, daar vielen geen gewonden. De kraan stortte uiteindelijk te pletter op straat en vernielde heel wat voertuigen. De schade was immens en loopt, alles samen, op tot in de miljoenen.

Verkeerde type kraan

Twee en een half jaar later wordt de zaak eindelijk beslecht in de rechtbank. Maandag werd enkel het strafrechtelijke luik behandeld. Gegoochel met cijfers en schadeclaims - er zijn immers 26 burgerlijke partijen - is voor een latere datum. De hamvraag van maandag was: wie treft schuld, en had dit drama voorkomen kunnen worden? “De firma Neremat heeft een kraan geïnstalleerd die enkel voldeed aan de vereisten van de bouwfirma Van Torhaut, onder meer over de draagkracht en de hoogte. Voor de selectie van het juiste kraantype is echter geen windstudie uitgevoerd door Neremat en is nooit een berekening gemaakt op basis van de mogelijke windsnelheden op die specifieke locatie. Er had een andere kraan die beter tegen de windsnelheden was bestand, geïnstalleerd moeten worden”, sprak procureur Filiep Jodts tijdens het proces, op basis van de bevindingen van de aangestelde deskundige.

Opschorting

“Daarom is sprake van onvoorzichtigheid en nalatigheid. Anderzijds heeft dit onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg met zich meegebracht”, aldus de procureur, die opmerkte dat er op 12 november al problemen waren geweest met de kraan die niet roteerde in de wind. Toen zou niet adequaat ingegrepen zijn. Voor de Izegemse firma Neremat werd 8.000 euro boete gevorderd. Voor de zaakvoerder en werfvoorbereider stelde de procureur de opschorting of eenvoudige schuldigverklaring voor. Ook de monteur van de kraan werd initieel gedagvaard, maar bij nader inzien voerde die enkel uit wat hem was opgedragen en kon hem niets ten laste worden gelegd. Voor hem vroeg het openbaar ministerie de vrijspraak, ondanks de dagvaarding. De verdediging van Neremat, zaakvoerder en werfvoorbereider gingen ook voor de vrijspraak. Ze stelden dat een voorafgaande windstudie niet verplicht was en de kraan voldeed aan de geldende normen. “Niemand treft schuld, enkel de extreme weersomstandigheden”, klonk het.

Geen wrok

Ook Abel Vallaeys en zijn kinderen woonden het proces bij. “Mijn cliënt koestert geen wrok, maar is aanwezig om dit drama en het verlies van zijn echtgenote een plaats te geven. Hij beseft dat een schadevergoeding haar niet terug zal brengen. Hij zoekt vooral antwoorden op vragen die hij zich al 2.5 jaar stelt. Hij weet dat niemand dit drama heeft gewild, maar wil wel weten wie verantwoordelijk is”, zegt advocaat Jens Rau, die de familie Vallaeys vertegenwoordigt. Wie schuld treft, zal blijken bij het vonnis op 3 juni.