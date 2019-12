PRO wil dat Nieuwpoort kinderopvang centraliseert, stadsbestuur investeert 50.000 euro in bestaande initiatieven GUS

04 december 2019

13u49 0 Nieuwpoort De meningen over de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in Nieuwpoort zijn verdeeld. Oppositiepartij PRO pleit voor een gecentraliseerde opvang georganiseerd door het stadsbestuur. Meerderheidspartij CD&V investeert 50.000 euro extra in de bestaande initiatieven in afwachting van het nieuwe jeugdcentrum dat in 2023 klaar moet zijn.

Momenteel is er kinderopvang in De Marientjes, De Vierboete en in de gemeenteschool De Pagaaier. Daarnaast is er in het jeugdcentrum De Panger opvang op woensdagnamiddag. Concreet zijn er 70 opvangplaatsen voor schooltijd, 150 tussen 16 en 17 uur, 95 tussen 17 en 18 uur en 10 na 18 uur. In 2016 werden er in Nieuwpoort 68 kinderen geboren, in 2017 66 en vorig jaar 80. In de kleuter- en lagere scholen zitten 717 kinderen. Achttien procent van de kinderen groeit op in een éénoudergezin.

“Van alle buurgemeenten is Nieuwpoort de enige die geen centrale, buitenschoolse kinderopvang organiseert”, betreurt Nicolas Vermote (PRO). “Om de gemoederen te bedaren heeft het stadsbestuur een budget van 50.000 euro klaar om scholen die opvang organiseren zoals De Vierboete en Stella Maris te ondersteunen. Mocht het stadsbestuur ervoor kiezen om de kinderopvang in De Panger te organiseren, zoals wij voorstellen en zoals het ook in de nota van de jeugddienst staat, dan kost dat jaarlijks 67.470,07 euro. Meteen zou dat veel verzuchtingen van jonge ouders wegwerken. Het stadsbestuur zou niet alleen een oplossing geven voor het tekort aan kinderopvang, het zou ook veel sneller gezinnen in moeilijkheden kunnen detecteren. De Panger is een geschikte locatie door zijn ligging bij de sportterreinen en de tekenacademie.”

Bevoegde schepen Bert Gunst (CD&V) begrijpt de kritiek maar vraagt nog even geduld. “De Panger is niet geschikt om de kinderopvang te centraliseren. Het gebouw is te klein en ook het sanitair is niet aangepast aan kleine kinderen. Daarom investeren we 50.000 euro extra in de bestaande opvanginitiatieven in de scholen. We hopen onder meer dat de openingsuren ruimer kunnen. Dat is een tijdelijke oplossing. Volgend najaar start de bouw van een nieuwe sporthal met jeugdcentrum. Dat moet tegen 2023 klaar zijn. Pas dan kunnen we een volwaardige kinderopvang organiseren.”