Primeur in België. Nieuwpoort haalt driedaags triathlonevent Long Course Weekend binnen Gudrun Steen

03 maart 2020

15u46 4 Nieuwpoort In september vindt voor het eerst in ons land de Long Course Weekend plaats en dat in Nieuwpoort. De activiteit komt van Wales en omvat drie dagen sportplezier. Het stadsbestuur trekt 65.000 euro uit voor de organisatie.

Long Course Weekend ontstond in 2010 in Wales. Daar doen jaarlijks bijna 10.000 deelnemers mee uit 34 verschillende landen. Het evenement genereert liefst 160.000 overnachtingen. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) en partijgenoot sportschepen Bert Gunst dromen al van gelijkaardige cijfers. Het is vooral de combinatie sport, beleving, lokale economie en toerisme die het stadsbestuur over de streep getrokken heeft. Het evenement vindt naast Wales ook in Australië, Mallorca en Nederland plaats.

Het Long Course Weekend vindt van 25 tot 27 september plaats. De eerste dag zwemmen de deelnemers 1,9 of 3,8 kilometer in de Havengeul bij de Vismijn. De dag daarna kan er 45, 90 of 180 kilometer gefietst worden in het spoor van de Eerste Wereldoorlog. Afhankelijk van de gekozen afstand rijden de sportievelingen naar Veurne, Diksmuide en dieper de Westhoek in richting Heuvelland. Lopers tot slot komen op de derde dag aan de startlijn en kunnen kiezen uit 5, 10, 21 of 42 kilometer langs de kust tot in Sint-Idesbald. De Kaai is op de drie dagen het vertrek- en eindpunt. Alle deelnemers krijgen een award. Je kan zelf de afstand en discipline kiezen. De deelnameprijs varieert van 15 euro tot 230 euro voor de volledige drie dagen triathlon. Nieuwpoort werkt voor de organisatie samen met Sports DC een sport marketing agentschap uit Gent.

Inschrijven kan vanaf vandaag via lcwbelgium.com.