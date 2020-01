Porsche over de kop op E40 in Nieuwpoort: twee inzittenden gewond naar ziekenhuis Siebe De Voogt

12 januari 2020

22u16 0 Nieuwpoort Op de E40 richting Jabbeke is zondagavond een Porsche over de kop gegaan bij spectaculair ongeval. De twee inzittenden werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het koppel uit Antwerpen was met de Porsche - een huurwagen met Duitse nummerplaat - richting binnenland aan het rijden, toen het tussen Nieuwpoort en Mannekensvere misliep. De bestuurder verloor om nog ongekende reden de controle over zijn stuur en ging aan het tollen. De Porsche ging overkop en kwam uiteindelijk dwars over de snelweg tot stilstand. De man en vrouw werden voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Augustinus in Veurne. De Porsche was volledig perte totale na de zware crash. Brokstukken lagen verspreid over de twee rijstroken van de snelweg, waardoor het verkeer over de pechstrook moest. De brandweer van Nieuwpoort kwam het wegdek reinigen. De Porsche werd getakeld.