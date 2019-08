POLL - Moeten beachbars langer open ’s avonds? GUS

01 augustus 2019

09u15 0 Poll Moeten de Nieuwpoortse beachbars open zijn tot 22 uur? Ja

Nee Ja 80%

Nee 20% Nieuwpoort Oppositiepartij Pro Nieuwpoort vindt van wel. “Nu moeten de beachbars al om 20 uur sluiten. We vinden 22 uur een beter uur”, stelt Jo Rousseau voor. Volgens burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) strookt dat niet met de concessie.

De zomervakantie is halfweg. Oppositiepartij Pro Nieuwpoort vindt de een geschikt moment om de openingsuren van de beachbars onder de loep te nemen. “20 uur is een belachelijk vroeg uur om de beachbars te sluiten”, vindt Jo Rousseau. “Het sluitingsuur verlaten mag niet volgens de concessie maar het stadsbestuur keurt wel telkens uitzonderingen voor evenementen goed die wel tot 22 uur duren. Daarom stellen we voor dat de bars mogen open blijven tot 22 uur. Zo vermijden we omslachtige administratieve procedures. Voor overlast vrees ik niet. De terrassen op de Zeedijk of in de winkelstraat zijn nu ook tot ’s avonds laat open. Dan is de achtergrondmuziek die de beachbars spelen verwaarloosbaar.” In Nieuwpoort zijn er twee beachbars Barza Beach en Chagall. De Strandjutter heeft al jaren een badinstallatie op het strand van Nieuwpoort.

Een uurtje extra

“We hebben deze zomer 19 evenementen waarvoor we een uitzondering hebben aangevraagd”, reageert Philip Averein van beachbar Chagall in Nieuwpoort. “Om 21 uur sluiten zou ideaal zijn. Dan kunnen de mensen nog genieten van de zonsondergang voor ze huiswaarts keren. Er is dan geen overlast op de Zeedijk na 22 uur. Open houden tot 22 uur vind ik wat laat. We draaien nu ons derde seizoen met de beachbar in Nieuwpoort. Een uurtje extra zou een mooi geschenk zijn. In buurgemeente Koksijde hebben ze de concessie ook aangepast en mogen de bars op het strand tot zonsondergang open.”

Het blijft 20 uur, mits uitzonderingen

Burgemeester Geert Vanden Broucke is niet van plan de concessie aan te passen. “Als we met het stadsbestuur evenementen organiseren die tot ’s avonds doorlopen dan mogen de beachbars ook langer open. Ik denk maar aan de Sint-Bernardusfeesten deze maand. De uitbaters kunnen ook een uitzondering aanvragen. De concessie aanpassen doen we niet maar het kan wel geëvalueerd worden na dit seizoen. We hebben in Nieuwpoort twee beachbars en dat houden we zo. Er is ook geen vraag naar meer. Ik heb liever dat de twee een vol terras hebben met goede ambiance. We ontvangen momenteel nauwelijks klachten van overlast. Ik vind dat de huidige concessie een goed evenwicht bewaart tussen mensen die willen genieten van de sfeer van de beachbar en zij die de rust verkiezen.”