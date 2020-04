POLL. Geen nieuwe appartementen meer in historische stadskern: CD&V-meerderheid zit niet op één lijn Gudrun Steen

Nee 71% Nieuwpoort In Nieuwpoort-Stad mogen er geen nieuwe appartementen meer gebouwd worden. Dat brengt onenigheid teweeg in de CD&V-meerderheid. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) verdedigt zich. “Gezinnen willen een huis.”

De gemeenteraad vond deze maand niet plaats in het stadhuis, maar achter gesloten, digitale deuren. Daarom gebeurde de informatie-uitwisseling ook via mail. En daarin trekt raadslid Eddy Louwie (CD&V) hard van leer tegen de beleidsvisie om meergezinswoningen - lees: appartementen - te weren in het stadscentrum. “Het druist in tegen de visie van het Vlaams Gewest waarin staat dat een stadsbestuur aan inbreiding moet doen. Dat houdt in: iets hoger en kleiner bouwen, met ruimte voor initiatieven zoals cohousing. Jonge gezinnen vestigen zich in de buitenwijken van Nieuwpoort-Stad, in Sint-Joris en Ramskapelle en in de buurgemeenten waar er nog een goedkoper woonaanbod is, dat niet noodzakelijk grondig hoeft gerenoveerd te worden.”

Huizen vol asbest

“De huizen in Nieuwpoort-Stad dateren van de wederopbouw en dat is eraan te zien. Ze zitten vol asbest, zijn moeilijk te isoleren, hebben vaak geen garages, zijn slecht toegankelijk door de vele trappen in huis en het water uit de kraan is niet drinkbaar door de loden waterbinnenleidingen. Verder ontbreken er gescheiden riolen, zijn er weinig mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen en ook een hemelwaterput installeren is niet simpel. Het niet meer toelaten van meergezinswoningen in Nieuwpoort zal de woningprijzen doen dalen. Tot slot betekenen appartementen meer gezinnen en dus meer klanten voor de lokale middenstand en horeca.”

De authentieke woningen in ons centrum zijn heel aantrekkelijk voor jonge gezinnen, omdat ze die stapsgewijs volgens hun budget kunnen renoveren Burgemeester Geert Vanden Broucke

Burgemeester Geert Vanden Broucke weerlegt de kritiek van zijn partijgenoot. “We willen inderdaad meergezins- en ook vakantiewoningen weren in de woonkernen. Het zijn gezinnen die zorgen voor de levendigheid van een stad. Ik denk maar aan de lokale economie en de scholen. De stad volproppen met appartementen is vragen om maatschappelijk problemen. Eenmaal de kassa voorbij en onze mooie stad is uitverkocht. We willen jonge mensen stimuleren om een huis te kopen door hen te helpen bij de renovatie in de vorm van bijvoorbeeld een premie. De authentieke woningen in ons centrum zijn heel aantrekkelijk voor jonge gezinnen, omdat ze die stapsgewijs volgens hun budget kunnen renoveren. We hebben tal van voorbeelden waar eigenaars een oud huis hebben omgevormd tot een hedendaagse woonst. Met ons reglement tegen leegstand en verkrotting gaan we verloedering van ons patrimonium tegen.”