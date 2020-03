Politie Westkust stelt 30 processen-verbaal op tegen tweedeverblijvers: “Mogen hier nu niet zijn” Mathias Mariën

21 maart 2020

18u49 0 Nieuwpoort De politie Westkust heeft al 30 processen-verbaal opgesteld tegen tweedeverblijvers die alsnog naar hun buitenverblijf afzakken.

De politiezone van Nieuwpoort, Koksijde en De Panne stelt vast dat er nog steeds heel wat tweedeverblijvers aanwezig zijn ondanks de maatregelen van de regering. “Bij het aantreffen van tweedeverblijvers die hier niet horen te zijn, maken we een proces-verbaal op en vragen we rechtsomkeer te maken. Momenteel staat de teller op 30 processen-verbaal wat betreft tweede verblijvers”, bevestigt de woordvoerster. “Dankzij het uitgebreide mobiele en vaste ANPR-netwerk (automatische nummerplaatherkenningscamera’s) binnen de PZ Westkust kunnen wij perfect het uur van aankomst zien. Het is absoluut niet onze bedoeling om jacht op de tweedeverblijver te maken, maar onder deze omstandigheden kunnen we niet anders. Gezondheid gaat nu voor.”

Uit de controles aan de toegangswegen en grensovergangen blijkt ook een positieve noot. De politie stelde de helft minder overtredingen vast dan bij de start van de maatregelen. “We herhalen dat enkel essentiële verplaatsingen mogelijk zijn, verplaatsingen voor recreatieve doeleinden maken hier geen deel van uit.”, aldus de woordvoerster. “Voor alle niet-essentiële verplaatsingen, stellen wij een proces-verbaal op, die boetes kunnen oplopen tot 4.000 euro. Dit geldt ook voor handelszaken die zich niet aan de regels houden en voor personen die zich niet aan het samenscholingsverbod houden. Hiervoor staat de teller reeds op meer dan 100.”