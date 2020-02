Politie Westkust behaalt goud in schutterstreffen Franco-Belge Bart Boterman

04 februari 2020

18u28 3 Nieuwpoort De politiezone Westkust heeft de zevende editie van het schutterstreffen Franco-Belge gewonnen, dat is een schietwedstrijd tussen ploegen van de Franse Gendarmerie, de Franse Gendarmerie Nationale, de luchtmachtbasis Koksijde en de politie Westkust.

Het tornooi vond plaats op 4 februari in de schietstand van de Nieuwpoortse Wapensportkring. De wedstrijd bestond uit verschillende schietproeven waarbij telkens een ander type vuurwapen werd gebruikt. “Voor de verschillende politiediensten, die al jaren nauw samenwerken, was dit de ideale gelegenheid om banden te versterken en met een wapen van een collega te vuren", zegt interim-woordvoerster Nina Vanelslande van de politie Westkust. Voor de logistieke ondersteuning kon men rekenen op de medewerking van Westkust Shooting Club.

In ploegverband won de politie Westkust met een score van 1051 punten. Het team nam de trofee en de gouden plaketten in ontvangst. De zilveren medaille was voor de ploeg van de luchtmachtbasis in Koksijde met 1029 punten. Het brons ging naar een apart team van Nicholas Paelinck, korpschef van de politie Westkust, met 957 punten. Op de individuele proef haalde Bart Persyn van de luchtmachtbasis in Koksijde de gouden plak binnen, op de hielen gezeten door inspecteur Joachim Coopman van de politie Westkust die zilver haalde. De titel voor beste vrouwelijke schutter ging naar Chef Lucie Willaert van de Gendarmerie de Ghyvelde.