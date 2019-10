Politie waarschuwt voor oplichting via tweedehandssites en bankkaartlezer nadat Nieuwpoortenaar zich in de val laat lokken Bart Boterman

29 oktober 2019

18u21 6 Nieuwpoort De politie Westkust stuurt een waarschuwing uit voor oplichting via internet en tweedehandssites nadat een 40-jarige man uit Nieuwpoort daarvan slachtoffer werd. In de meeste gevallen is de oplichter de verkoper, maar hier ging het om de koper.

“Het slachtoffer wilde een motorhelm verkopen en werd gecontacteerd door ene Willem Janssen, een valse naam. Die wenste de motorhelm te kopen aan de vraagprijs. De geïnteresseerde koper, de oplichter dus, beweerde echter dat hij in het verleden het slachtoffer was van oplichting. Daarom wilde hij naar eigen zeggen zeker zijn van de goede intenties van de verkoper", duidt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust.

“Ter verificatie diende het slachtoffer op een link te klikken, 1 eurocent te betalen en twee codes in te geven via zijn bankkaartlezer. Daarna kreeg hij bericht dat de verificatie naar de koper toe gelukt was. In werkelijkheid bemachtigde de oplichter op die manier de bankgegevens van het slachtoffer en maakte hij hem ongeveer 750 euro afhandig”, aldus Deburchgraeve.

“Wij willen de mensen vragen om alert te zijn, nooit op onbekende links te klikken en zeker nooit gevoelige bankgegevens door te geven. Is het al te laat? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie, verwittig uw bank en laat uw bankkaart blokkeren”, besluit de woordvoerster.