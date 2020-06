Politie waarschuwt na twee aangiftes voor online-oplichting via InfiniTrade Bart Boterman

05 juni 2020

13u42 2 Nieuwpoort Bij de politie Westkust (Nieuwpoort, De Panne, Koksijde) kwamen recent twee aangiftes van oplichting en informaticafraude binnen van mensen die probeerden te handelen in aandelen of cryptomunten via de website InfiniTrade.

Een eerste slachtoffer, een man van 79 jaar uit Nieuwpoort, werd enkele duizenden euro’s afhandig gemaakt nadat hij bepaalde handelingen uitvoerde op de website. Hij bleek aandelen te hebben gekocht die niet bestaan. Een tweede slachtoffer had zich geregistreerd op de website en diende eerst 250 pond te betalen om te kunnen starten met het handelen in cryptomunten. Toen hij een telefoon kreeg van een Engelstalig iemand, rook hij onraad en kon hij verdere oplichting vermijden. Het bleef bij het verlies van 250 pond. De politie waarschuwt nogmaals voor oplichting via internet.