Politie pakt twee transmigranten op die liggen te slapen in leegstaande woning Bart Boterman

06 juli 2020

15u58 1 Nieuwpoort In een woning in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort zijn maandag rond 10.40 uur twee illegalen opgepakt. Het was de buurvrouw die het duo ontdekte.

De woning staat leeg maar de buurvrouw heeft een sleutel en gaat geregeld kijken of alles nog in orde is. Ze verwittigde de politie toen ze er het duo ontdekte dat er lag te slapen. Een patrouille arresteerde beide mannen van 19 en 20 jaar, die illegaal in het land verblijven. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Hun nationaliteit is niet bekend. Ingebroken hadden ze overigens niet, want de achterdeur bleek niet op slot. Er is evenmin iets gestolen.