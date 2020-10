Politie onderzoekt brandstichting aan wagen Mathias Mariën

11 oktober 2020

15u50 0 Nieuwpoort De politie Westkust voert een onderzoek naar brandstichting in Nieuwpoort. Zaterdagavond werd daar geprobeerd om een Lexus in brand te steken. De brandweer kon erger voorkomen.

De brandende auto werd zaterdagavond om 22 uur opgemerkt in de Sint-Jacobstraat in het centrum van Nieuwpoort-stad. Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur toen een brandend blikje met aanmaakvloeistof tegen de motorkap werd gegooid. Van de dader(s) is vooralsnog geen spoor.