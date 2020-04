Politie moet verjaardagsfeestje stilleggen: “Eén aanwezige wilde zelfs agenten schoppen en bijten” Bart Boterman

21 april 2020

13u40 44 Nieuwpoort De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) heeft op zaterdagavond 18 april een verjaardagsfeestje in Nieuwpoort moeten stilleggen.

“Er waren acht jongeren. Allen kregen een pv voor schending van het samenscholingsverbod en de niet-essentiële verplaatsing. Drie van de aanwezigen pleegden al eerder inbreuken op de coronamaatregelen. Zij werden dan ook bestuurlijk opgesloten in de cel. Het gaat om een 18-jarige en twee 26-jarigen. Een van hen probeerde zelfs te schoppen en bijten naar onze mensen”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

Pintjes drinken aan bankjes

“Andere samenscholingen komen helaas ook voor, om echt onaanvaardbare redenen. Zo moesten we onlangs tussenkomen bij vijf personen, allen veertigers en vijftigers, die buiten bij enkele bankjes in Koksijde blikken bieren aan het nuttigen waren. Dit is respectloos tegenover iedereen die zich inzet om Covid-19 te bestrijden en respectloos tegenover allen die zich wel aan de maatregelen houden”, gaat de woordvoerster verder.

Meerderheid houdt zich wél aan regels

“Gelukkig gaat het om een minderheid die zich niet aan de regels houdt. De overgrote meerderheid spant zich wel in om samen Covid-19 te verslaan. We merken dat ieders inspanningen hun vruchten afwerpen. Zo hebben we slechts 3 procent van de gecontroleerde bestuurders, bij wie de verplaatsing niet essentieel was, terug moeten sturen in de paasvakantie. De mensen die zich wel aan de regels houden, willen we van harte bedanken", aldus Ine Deburchgraeve.