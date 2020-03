Politie moest dit weekend alweer heel wat lockdownfeestjes stilleggen en reageert verontwaardigd: “Sommige jongeren denken nog steeds dat ze boven de wet staan” Bart Boterman

30 maart 2020

12u27 30 Nieuwpoort De politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) reageert verontwaardigd nadat de zone afgelopen weekend nog steeds privé- of zogenaamde lockdownfeestjes stil moest leggen. Het ging hoofdzakelijk om groepjes jongeren. “Onbegrijpelijk dat sommigen nog steeds vinden dat ze boven de wet staan. Enkelen probeerden zich zelfs te verstoppen of deden erg onbeleefd tegen onze patrouilles”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

Vrijdagavond moest een politiepatrouille namelijk tussenkomen in Nieuwpoort nadat buurtbewoners de politie alarmeerden. “De aanwezigen probeerden zich te verstoppen, stelden zich heel onbeleefd op tegen onze patrouille en ontkenden dat ze een feestje aan het houden waren. We zijn daarom drastisch moeten tussenkomen en brachten hen over naar het commissariaat. Heel wat jongeren hebben de wetgeving rond de coronamaatregelen nog steeds niet begrepen en dat zit ons hoog. We blijven dus kort op de bal spelen”, zegt Ine Deburchgraeve.

Openbaar vervoer

Dit voorbeeld was overigens niet de enige tussenkomst in de westkust in het kader van samenscholingen, afgelopen weekend. “Sommigen jongeren verklaren simpelweg dat ze zich vervelen en daarom vrienden gaan bezoeken. Laat het duidelijk zijn: dit kan niet! Aan een bushalte in De Panne betrapten we bijvoorbeeld vier jongeren die aan het skaten waren. Twee onder hen staan zelfs ingeschreven in Torhout en waren met het openbaar vervoer naar De Panne gekomen. Sommigen denken dat er op het openbaar vervoer zoals de kusttram niet wordt gecontroleerd, maar niets is minder waar”, gaat de woordvoerster verder.

Tweede verblijvers

Voorts hamert ze nog eens op het feit dat ook tweede verblijvers in hun thuisgemeente moeten blijven. “Want ook zij hebben de boodschap nog niet allemaal begrepen. Dat merken we bijvoorbeeld op minder zichtbare plaatsen zoals in de villawijken. Het blijft een probleem. Onze diensten nemen contact op en sturen hen huiswaarts”, aldus Deburgraeve. Een positieve evolutie is wel het aantal mensen die wordt betrapt op een niet-essentiële verplaatsing. “Vorig weekend ging zo’n 25 procent op de bon tijdens controles aan invalswegen. Afgelopen weekend is dat percentage gezakt tot 2 à 4 procent.” Bij een van de betrapte bestuurders in Nieuwpoort, een man uit Koksijde, werd ook een verboden wapen in beslag genomen. Het ging om een vouwmes.

Sluipwegen

“Wat we wel merken, is dat bijvoorbeeld Franse bestuurders sluipwegen beginnen gebruiken. Daar patrouilleren we intussen anoniem om het fenomeen in te dijken. De vaststellingen van afgelopen weekend maken duidelijk dat we blijvend streng moeten optreden”, besluit politiewoordvoerster Ine Deburchgraeve.