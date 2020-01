Politie, douane en belastingdienst innen 17.500 euro aan openstaande belastingen en boetes tijdens verkeerscontroles Bart Boterman

07 januari 2020

13u22 0 Nieuwpoort Tijdens grootschalige controles in Kortemark en Nieuwpoort is maandag zo’n 17.500 euro aan achterstallige verkeersbelasting en openstaande boetes geïnd. Het ging om een samenwerking tussen de politie Westkust, politie Polder, douane en Vlaamse Belastingsdienst.

De controles vonden plaats in de Roeselarestraat in Kortemark en de Kinderlaan in Nieuwpoort. De Vlaamse Belastingdienst inde maar liefst 14.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting bij 20 verschillende voertuigen. De douane inde op zijn beurt zo'n 3.500 euro openstaande boetes. Er werd bovendien een bestuurder betrapt op sluikinvoer van alcohol, waarop hij een boete van 473 euro moest betalen.

De politie Westkust en politie Polder stelden tot slot nog heel wat overtredingen vast. Zo blies een bestuurder ‘alarm’ tijdens een alcoholtest, had een bestuurder geen geldig rijbewijs en waren drie voertuigen niet op orde met de keuring. Twee voertuigen waren dan weer niet in orde met hun verzekering en daarnaast waren er nog inbreuken omtrent het zekeren van de lading, het dragen van de gordel en het rijden met versleten banden.