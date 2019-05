Poetshulp riskeert celstraf op verdenking van plunderen rekening bejaarde vrouw (88) Bart Boterman

28 mei 2019

15u46 1 Nieuwpoort Een vrouw (40) uit Nieuwpoort riskeert 18 maanden gevangenisstraf en een geldboete voor het ontvreemden van tienduizenden euro’s van een bejaarde vrouw (88). Beklaagde Cindy D. was jarenlang poets- en huishoudhulp bij het slachtoffer en ging om boodschappen en inkopen. Volgens het openbaar ministerie maakte ze echter misbruik van de situatie en ontvreemdde ze tussen de 22.000 en 57.000 euro van de rekening.

Het onderzoek startte toen het slachtoffer te horen kreeg via de bank dat haar rekening leeg was. Dat was volgens het uitgavenboekje van de bejaarde vrouw nochtans onmogelijk. De vrouw is inmiddels op 88-jarige leeftijd overleden. Haar familie diende klacht in want zou de erfenis mislopen. Meteen kwam Cindy D. in het vizier van de politie, omdat ze geregeld met cash of bankkaart aankopen deed voor het slachtoffer. Er werd een huiszoeking gehouden bij Cindy D., maar dat leverde weinig op. De vrouw ontkende haar betrokkenheid.

Volgens de procureur stelde ze die verklaring later bij en kreeg ze naar eigen zeggen enkele duizenden euro’s van de 88-jarige vrouw om haar uit de schulden te helpen. Een precies bedrag kon ze er niet op plakken, gezien het in delen werd gegeven. Vast staat dat er plots zo maar 20.000 euro op haar rekening werd gestort. “We hadden hele goede band en ik was er elke dag voor haar. Ze zag dat er iets aan de hand was met mij. Ik vertelde dat ik diep in de schulden zat. Ze besloot mij te helpen, maar heeft dat nooit aan haar familie verteld. Ik moet nu de gevolgen daarvan dragen, terwijl ik nooit iets gestolen heb”, was het verweer van de vrouw.

Leugendetector

Ze onderging een test met een leugendetector op haar eigen vraag, maar de resultaten daarvan wezen op de leugenachtige verklaringen. “Geen enkele leugenaar vraagt toch om een leugentest? Ik heb ernstige vragen bij het resultaat. Ik was wel enorm zenuwachtig. Maar ik sta recht in mijn schoenen”, aldus de beklaagde die de vrijspraak vroeg. Volgens het openbaar ministerie bedraagt de gestolen som tussen de 22.000 en 57.000 euro, maar is het erg moeilijk om het precieze bedrag te achterhalen. Welk gedeelte werd aangewend voor aankopen en verzorging van het slachtoffer is namelijk niet geheel duidelijk. De advocaat van de familie van het slachtoffer eist een schadevergoeding. Vonnis 25 juni.