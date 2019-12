Pieter Deswartelaan tegen paasverlof volgend jaar klaar GUS

18 december 2019

09u34 3 Nieuwpoort Tegen eind deze week moeten alle gemaakte putten in de Pieter Deswartelaan opgevuld zijn, zodat fietsers en voetgangers weer door kunnen. Daarna wordt verder gewerkt aan de aanleg van gescheiden riolen.

De werken aan de ondergrondse leidingen in de Pieter Deswartelaan hebben wat vertraging opgelopen. De positie van de nieuwe rioolbuis voor de regenafvoer moest gewijzigd worden. Daardoor moest de bouwput groter gemaakt worden. In de loop van februari of maart start de bovenbouw, zodat de werken in die straat tegen de paasvakantie achter de rug zijn. Omdat die laan deel uitmaakt van een fietsroutenetwerk komt er een dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken is een omleiding via de Koningin Elisabethlaan. Plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan het ijssalon.