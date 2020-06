Personeel rusthuis Ten Anker gooit symbolisch werkkledij over de haag: “We zijn het beu hoe er met de zorg gesold wordt” Gudrun Steen

18 juni 2020

12u29 8 Nieuwpoort De 119 personeelsleden van woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort hebben mee hun witte woede getoond. Ze kwamen – op veilige corona-afstand van elkaar – buiten op het terras van het rusthuis. “Wij zijn het beu te braaf te zijn”, luidt het.



Peter Colpaert, Dea Denie, Nadine Titeca en Ann David van vakbond ACV duiden de actie. “We komen vandaag kort uit ons kot om te onderlijnen dat het zo niet langer kan. Aan een betoging hebben we nog nooit zo met zijn allen kunnen meedoen, omdat we onze bewoners niet aan hun lot willen overlaten. Nu is het tijd dat er naar de zorgsector wordt geluisterd. Niet alleen het personeel, maar ook de directie, het beleid en de werkgeversorganisaties staken ons een hart onder de riem.”

‘You’ll never walk alone’

“Hoe lang houden wij dat nog vol en hoeveel verlies van kwaliteit van leven en werken kunnen wij zo nog verdragen? Het is een vraag die we onszelf stellen, maar ook in naam van onze 146 bewoners. Omdat we de te hoge werkdruk en te lage overheidsmiddelen beu zijn, hebben we symbolisch onze werkkledij even over de haag geworpen. ‘Ik doe niet meer mee! Wij zijn het beu te braaf te zijn’ is de slogan die we riepen op het gelijknamige lied van Lenny & De Wespen die de zorg sterk genegen zijn. Toch blijven we positief. Elke kracht waarin men terug investeert, is een gewonnen kracht.”

Wij staan altijd op de barricade voor onze bewoners, maar nu ook eens voor onszelf en de hele zorgsector. Het is welletjes geweest. Vakbondsgroep Ten Anker

Symbolisch bewogen de actievoerders tijdens het nummer ‘You’ll never walk alone’ eerst in slow motion, vervolgens erg snel, om opnieuw traag te eindigen. Zo beeldden ze uit hoe het er de voorbije maanden aan toe ging. “Het leek soms of we samen met onze bewoners ergens op de maan werden gedropt”, schetsen de actievoerders.

“Zo voelde het zeker de eerste weken aan. Wij staan altijd op de barricade voor onze bewoners, maar nu ook eens voor onszelf en de hele zorgsector. Het is welletjes geweest. En dat weten ook onze bewoners, hun partners, families en kennissen die allen hun volle steun uitspreken voor onze actie.”