Patrick Maes van restaurant ’t Marmietje stelt debuutthriller voor GUS

09 december 2019

11u40 7 Nieuwpoort ‘Sheol, de wachtkamer’, dat is de titel van de thriller die Patrick Maes (47) heeft geschreven. Het gaat over Peter die vanuit het dodenrijk contact wil maken met zijn nog levende zoon.

Patrick Maes baat op de Zeedijk in Nieuwpoort restaurant ’t Marmietje uit. Dat hij ook schrijftalent heeft, bewijst hij met zijn eerste boek ‘Sheol, de wachtkamer’, een thriller. “Mijn hoofdpersonage Peter overlijdt op de derde pagina. Hoewel hij vroeger nooit heeft geloofd in een leven na de dood, staat hij plots in het dodenrijk Sheol waar zijn overleden ouders en grootouders hem opwachten. Hij wil contact met zijn nog levende zoon maar dat blijkt niet zo simpel. Als je weet dat ik fan ben van Stephen King en horror in het algemeen, kan je je de stijl van mijn debuutthriller inbeelden. Mijn passie voor natuurkunde, wetenschap en religie zitten erin verweven. Hoewel het een fictief verhaal is, klopt het volledig. Ik investeerde veel tijd in research. Zo zocht ik mensen op die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt maar ook wetenschappers, natuurkundigen, mediums en bestsellerauteurs.”

Het boek telt 278 pagina’s en kost 22,5 euro. Info: www.sheol.be of www.beefcakepublishing.be.