Oude steenbakkerij krijgt nieuw leven als jeugdlogies GUS

05 september 2019

18u08 0 Nieuwpoort In de oude steenbakkerij in de Koolhofstraat in Ramskapelle zijn de werken gestart voor de inrichting van een jeugdlogies. Dat moet tegen volgende zomer klaar zijn. Nu zondag kan je het beschermde monument bezoeken.

De firma Briqueteries, Tuileries en Céramiques bouwde in 1904 in Ramskapelle een steenbakkerij met atelier, vier ovens, verschillende droogloodsen en een woning voor de bedrijfsleider. Meer dan honderd jaar later hebben Nico Vermeire en Nancy Vandenberghe uit Oostduinkerke het beschermde monument gekocht om er jeugdlogies in te richten. “Ik ken dat gebouw al van uit mijn kindertijd”, zegt Nico. “Toen het te koop kwam hebben we met het Agentschap Onroerend Erfgoed besproken wat mogelijk is. Er komt één grote slaapzaal voor 75 personen en een eetzaal die we buiten het seizoen polyvalent kunnen gebruiken. Buiten is er ruimte om tenten te plaatsen. De werken zijn gestart en tegen volgende zomer willen we openen.” Voor het koppel wordt het een nieuwe uitdaging. Nico runt een landbouwbedrijf in Oostduinkerke en Nancy is leerkracht aan de Heilige Familie in Ieper.

Zondag op verkenning

“Nu zondag zetten we de site open”, nodigt Fien Hellebuyck van de Nieuwpoortse cultuurdienst uit. “We maakten een paar filmpjes over de geschiedenis en de toekomst van de site. Daarin kom je meer te weten over de geschiedenis van de fabriek en haar rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen gebruikte het Britse leger het gebouw als uitkijktoren. Het was daardoor het mikpunt van veel beschietingen. We vonden een archiefdocument waarin staat dat er daar toen ook brood werd gebakken voor de soldaten. Na jarenlange leegstand krijgt de steenbakkerij van weleer een nieuwe toeristische bestemming.” Zondag kan je de plannen inkijken en grasduinen in het verleden tussen 10 en 18 uur. De toegang is gratis.