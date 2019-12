Oud-vishandelaar en rallypiloot Arnel Calcoen (64) sterft achter stuur van wagen GUS BBO

11 december 2019

13u40 2 Nieuwpoort Dinsdagavond is Arnel Calcoen (64) uit Nieuwpoort plots overleden na hartfalen. Als gepensioneerde vishandelaar bleef hij het ambacht promoten bij vzw Promovis. Hij was vroeger ook een actief rallypiloot. Arnel wordt volgende woensdag in Nieuwpoort begraven.

Langs de Vaardijk-Zuid in Slijpe bij Middelkerke reed Arnel Calcoen dinsdagavond tegen de vangrails na een hartfalen. Zijn wagen kwam op de rijbaan tot stilstand. Het incident gebeurde rond 18.25 uur bij de Rattevallebrug. Andere bestuurders waren getuige van de crash en belden de hulpdiensten. “De mug heeft het slachtoffer nog proberen te reanimeren maar hulp mocht niet baten. De arts heeft een natuurlijk overlijden vastgesteld. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken”, zegt commissaris Stijn Popeye van de lokale politie Middelkerke. De Vaartdijk-Zuid was enkele uren afgesloten.

Ambassadeur verse vis

In Nieuwpoort reageren ze aangeslagen op het plotse overlijden van Arnel. “Hij was een ambassadeur voor de verse vis van Nieuwpoort”, weet schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V). “Dagelijks ging hij op stap met zijn ambulante vishandel om het beste van de zee aan de man te brengen. Verder was hij een verdienstelijk rallypiloot, lid van de vzw Promovis, fijnproever en verhalenverteller.”

Levensgenieter

Bij de vzw Promovis zullen ze hem missen. “Een tiental jaar heeft hij zich voor onze vereniging ingezet”, laat Romeo Rau weten. “Hij was er graag bij wanneer we vis bakten, op de Dag van de Garnaal en tijdens de Visserijfeesten. In 2004 wonnen we nog samen het Belgisch kampioenschap in een historic rally. Arnel was rechtuit en een levensgenieter.” Arnel was getrouwd met Martine Senesael en vader van Tom Calcoen. Hij had ook één kleinzoon. Op de website rallylovers.be betuigen ze ook hun medeleven. Daar lezen we dat Arnel zijn rallycarrière eind de jaren zeventig begon als piloot. Begin de jaren 2000 maakte hij dan zijn comeback in de historic rallysport. In 2015 en 2016 reed hij als copiloot met zijn zoon Tom. Na een overwinning in de Hemicuda Rally in 2016 hingen vader en zoon hun helm aan de haak.

Arnel wordt woensdag 18 december om 10 uur begraven in de OLV kerk in Nieuwpoort.