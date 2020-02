Oud plezierbootje in jachthaven zinkt door storm van voorbije dagen Bart Boterman

12 februari 2020

16u46 0 Nieuwpoort In de Brugsevaart in Nieuwpoort is een bootje gezonken bij de jachthaven Westhoek Marina.

Het gaat om een oud, aftands plezierbootje dat er al enige tijd onbeheerd lag. Volgens de scheepvaartpolitie is het allicht bezweken onder storm Ciara van de voorbije dagen. De scheepvaartpolitie en brandweer zijn ter plaatse en beraden zich over hoe ze het bootje uit het kanaal Nieuwpoort-Plassendale zullen halen. Intussen wordt de eigenaar opgespoord. Volgens de scheepvaartpolitie is er weinig tot geen milieuvervuiling aan te pas gekomen.