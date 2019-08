Opschudding door omgevallen fles ammoniak: gebouw ontruimd, brandweer neutraliseert Bart Boterman

14 augustus 2019

14u47 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort-Bad was er woensdagnamiddag vanaf 13.20 uur enige opschudding in de Veurnestraat. In een magazijn van een gebouw was een fles ammoniak omgevallen, wat resulteerde in een plas van een vierkante meter groot. Enkele mensen die aan het werken waren in kantoren erboven, kregen ademhalingsmoeilijkheden.

Het waren arbeiders van een naastgelegen gebouw die de geur eerst waarnamen. De brandweer werd opgeroepen en die was snel ter plaatse. “De mensen in het gebouw, in de kantoren boven het magazijn, hadden intussen zichzelf in veiligheid gebracht. Niemand is er ernstig aan toe of is naar het ziekenhuis overgebracht. De mensen kregen te kampen met lichte irritatie maar kwamen snel bij hun positieven”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Ammoniak is een bijtend zuur en gevaarlijk bij aanraking. Het kan ook voor ademhalingsmoeilijkheden en bevangenheid zorgen.

“We hebben de plas ammoniak geneutraliseerd en verwijderd, maar in het gebouw hing nog een indringende geur. Het gebouw wordt geventileerd en een er komt nog een team om de ammoniakwaarden in de lucht te meten”, aldus Louagie. Tijdens de interventie was de Veurnestraat in Nieuwpoort-Bad afgesloten.