Oppositiepartij PRO moedigt stadsbestuur aan tot actie. “Waarom blijft het oorverdovend stil?” Gudrun Steen

24 april 2020

17u26 0 Nieuwpoort Nicolas Vermote (PRO) is het beu. “Waar blijven de steunmaatregelen voor de handelaars?” Met 13 punten, geïnspireerd door wat de buurgemeenten al voorstelden, wil de oppositiepartij nieuw leven in de economie brengen. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) onderlijnt dat er al een half miljoen euro in de economie is gepompt sinds de uitbraak van het coronavirus.

“We hekelen het gebrek aan actie en communicatie van het stadsbestuur”, klinkt Vermote kritisch. Daarom lanceert zijn partij nu zelf voorstellen. De mosterd haalde hij vooral bij buurgemeente Koksijde. “De stad moet ondernemers begeleiden. Dat kan door bijvoorbeeld een groepsaankoop te organiseren voor handgels, mondmaskers of plexiglas. Verder mogen de belastingen niet stijgen, de terrastaks moet voor deze legislatuur afgeschaft worden en ook de horecaconcessies moeten voorlopig on-hold gezet worden zolang die niet mogen openen en we moeten ruimere terrassen toelaten zodat de afstand tussen de klanten gewaarborgd kan worden. Verder pleiten we, naar analogie met De Panne, voor een Nieuwpoort Voucher van 50 euro waarbij het stadsbestuur bovenop dat bedrag 10 procent extra geeft. De terrassen op de parkeerplaatsen in de Albert I-laan zouden we opnieuw toelaten. Tot slot zouden we de speelpleinwerking voor de Nieuwpoortse kinderen tot eind dit jaar gratis maken.”

Economieplan in opmaak

Burgemeester Geert Vanden Broucke vraagt wat geduld. “We zijn volop bezig met de opmaak van een plan maar dat moet degelijke acties bevatten. Nu al hebben we een half miljoen euro geïnvesteerd in de lokale economie. De afschaffing van de terrastaks dit seizoen alleen al kost de stadskas 350.000 euro. Verder zullen we elke handelaar een gratis pakket bezorgen met daarin handgel, mondmasker en handschoenen. Eens dat plan definitief is, gaan we ermee naar de gemeenteraad.” De concessies die de strandbaruitbaters moeten betalen zijn nog niet afgeschaft.