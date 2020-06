Opnieuw mazoutvervuiling in havengeul Bart Boterman

04 juni 2020

14u16 2 Nieuwpoort De brandweer is woensdagavond rond 22 uur opgeroepen voor vervuiling in de havengeul van Nieuwpoort. Op het water lag een laag mazout.

De brandweerlieden gingen met een bootje te water en probeerden de diesel in te dammen. De vervuiler is onbekend. Het is lang niet de eerste keer dat er mazout wordt vastgesteld op het water in de havengeul of jachthaven.