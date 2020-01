Opnieuw kledingdief aan het werk, vermoedelijk dezelfde dader Bart Boterman

30 januari 2020

11u59 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort-Bad is een winkeldief aan het werk. Woensdagnamiddag werd een jas gestolen in een kledingzaak in de Albert I-laan. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om dezelfde dader die maandag tot drie keer toe probeerde te stelen in kledingzaken in de Albert I-laan.

Het ging dit keer namelijk om identiek dezelfde jas die maandag teruggevonden werd in een zak in dezelfde zaak. De beveiliging was toen omhuld met aluminiumfolie om diefstaldetectie te omzeilen maar de dief liet zijn buit achter. Ook in twee andere kledingzaken waren maandag beveiligingen gemanipuleerd. Het heeft er alle schijn van dat het dus om dezelfde dader gaat. De politie kon de verdachte echter niet aantreffen. Mogelijk zijn nog andere zaken het slachtoffer geworden.