Opnieuw inbraken in twee Nieuwpoortse scholen in één weekend Bart Boterman

26 juni 2019

12u20 0 Nieuwpoort In het weekend is opnieuw ingebroken in twee scholen in Nieuwpoort, zowel in het Sint-Bernarduscollege op de Markt en het GO! Atheneum in de Arsenaalstraat. Begin mei werd er ook al ingebroken in die gebouwen .

Hoe de diefstal in het Sint-Bernarduscollege op het Marktplein precies is gebeurd, is voorlopig onduidelijk. Uit het secretariaat werd een geldkoffertje met 250 euro erin gestolen, stelde het schoolpersoneel vast. Het koffertje is teruggevonden, maar was leeg. “Er waren geen braaksporen te vinden. Het is voorlopig een raadsel hoe de dieven binnenraakten in het secretariaat. Was het toch tijdens de openingsuren van de school? We weten het niet. Dat onderzoekt de politie”, zegt Rik Ascrawat, voorzitter van de scholengroep.

Ook in de Arsenaalstraat braken dieven binnen, in het gebouw van basisschool De Vierboete, maar in de vleugel waar enkele klassen van het GO! Atheneum les krijgen. Daar werd een raam en verschillende binnendeuren geforceerd. Er werden een laptop, een laptoptas en een som geld ontvreemd, bevestigt de politie Westkust. Het labo ging in beide gevallen langs voor de sporen.

Zelfde scenario

Begin mei werd eveneens op ingebroken in beide schoolgebouwen, al waren de dieven toen binnengedrongen in basisschool De Vierboete zelf en niet in de middelbare vleugel zoals afgelopen weekend. Voor de inbraken van toen is nog niemand opgepakt, vertelt een gerechtelijke bron. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.