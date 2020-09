Opmerkelijke actie in Nieuwpoort: aankopen bij de ene handelaar betekent 10 procent korting bij andere Gudrun Steen

20 september 2020

11u01 11 Nieuwpoort Ruim 180 Nieuwpoortse handelaars doen mee aan de actie ‘10 procent meer koopkracht’. Iets kopen bij de ene sector betekent 10 procent korting bij een handelaar actief in een andere sector. Het stadsbestuur betaalt bovendien die korting en heeft daarvoor liefst één miljoen euro klaarliggen.

Er zijn twee sectoren: horeca en winkels. Ga je op restaurant, dan kan je tien procent korting krijgen in de winkels en omgekeerd. “We moedigen iedereen aan om lokaal te winkelen”, onderlijnt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “We hopen dat we met dit herstelplan de lokale handelaars tien miljoen euro extra omzet kunnen bezorgen.”

Schepen van Middenstand Ann Gheeraert (CD&V) schetst hoe het werkt. “Als je iets koopt bij een deelnemende handelaar, herkenbaar door de sticker aan het raam, krijg je gratis een loyaliteitskaart. Deze laat je scannen bij het afrekenen. Per bestede euro krijg je één punt of 0,1 euro korting. Elke dag kan je maximaal 500 punten bij eenzelfde handelaar sparen. Vooraleer je punten kan sparen moet je de kaart online registreren via de QR-code of door het kaartnummer in te tikken op www.ikkooplokaalnieuwpoort.be. Daar kan je dan het puntensaldo zien stijgen.”

De spaaractie werd op 14 september gelanceerd en nu al zijn er 6.500 transacties uitgevoerd wat gelijk staat met een extra aankoopwaarde van 30.000 euro. De punten kan je inruilen tot en met vrijdag 2 april volgend jaar.