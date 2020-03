Oplegger van vrachtwagen gestolen in Nieuwpoort, later opgemerkt in Calais Bart Boterman

18 maart 2020

17u11 17 Nieuwpoort In de Kinderlaan in Nieuwpoort is eind vorige week een oplegger van een vrachtwagen gestolen, vlak bij de Pelikaanstraat. De oplegger, eigendom van de transportfirma Tragelo uit Izegem, stond er geparkeerd met 600 lege houten paletten aan boord.

De transportfirma deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. De oplegger met nummerplaat QAAQ 998 zou na de diefstal zijn gezien aan de terminal van de ferry in Calais richting het Verenigd Koninkrijk, achter een grijze trekker van het merk DAF. Wie meer weet over de diefstal, getuige was of de daders kent, wordt door de eigenaar verzocht de politie te contacteren.