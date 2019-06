Opening Visserijfeesten afgelast door voorspelde stormweer GUS

07 juni 2019

16u13 1 Nieuwpoort De geplande opening van de Visserijfeesten in Nieuwpoort morgen zaterdag om 11 uur zal niet doorgaan. Morgenmiddag zaterdag beslist het stadsbestuur of het zijn traditionele evenement al dan niet schrapt.

“Ze voorspellen dit weekend stormachtig weer met rukwinden tot 9 Beaufort”, reageert schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V). “Daardoor kunnen we al zeker zaterdagvoormiddag de kraampjes niet laten opengaan. Dat zou te onveilig zijn. Ook de officiële opening schrappen we. Morgenmiddag beslissen we wat wel nog mogelijk is. We hopen alvast op een ander openingsmoment. Voor 12 uur gaan de standen zeker niet open.” De Visserijfeesten strekken zich uit over drie dagen. Zater- en zondag maken de vissmoefelmarkt en optredens het tot een gezellig gebeuren. Maandag staat de traditionele vissershulde gepland. Het valt nog af te wachten wat er van het programma overeind blijft door het weer.