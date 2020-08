Openbaar onderzoek naar zeeboerderij voor kust Nieuwpoort afgerond: 12 reacties Gudrun Steen

25 augustus 2020

12u56 0 Nieuwpoort Colruyt Group heeft Colruyt Group heeft een aanvraag ingediend om voor de kust van Nieuwpoort een zeeboerderij van 4,6 vierkante kilometer aan te leggen voor de kweek van mosselen, oesters en zeewier. Tijdens het afgeronde openbare onderzoek kwamen twaalf reacties binnen.

Minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) zal tegen ten laatste 9 december beslissen of het een vergunning toekent aan het bedrijf. Het was federaal parlementslid Bercy Slegers (CD&V) die de minister over de geplande zeeboerderij ondervroeg. “De gevolgen voor de visserij en het milieu zijn er. Lokaal is het draagvlak voor dat project niet groot. Daarmee moet de minister rekening houden.”

Dat bevestigt Maarten Claeys, partijvoorzitter van de CD&V in Nieuwpoort. “Zowel de visserij, de jachthaven als de natuur zouden schade lijden bij dit project volgens de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Bovendien kreeg ik van Colruyt geen bevestiging dat de zeeboerderij een economische meerwaarde zou zijn voor Nieuwpoort. Als onze stad er geen voordeel uithaalt, dan betekent dat het einde van het verhaal wat mij betreft.”

De minister deelde mee dat er tijdens het openbaar onderzoek twaalf reacties binnen kwamen. Die waren niet allemaal negatief. De Backer zal nu alles laten onderzoeken en beslist tegen ten laatste december of het een vergunning geeft.