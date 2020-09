Open Monumentendag in Nieuwpoort: dat is wandelen, zoeken en slurpen van garnaalsoep Gudrun Steen

09 september 2020

14u18 7 Nieuwpoort Nu zondag vindt de Open Monumentendag plaats en ook Nieuwpoort heeft een aantal activiteiten in petto. De Orde van de Paardenvisser mag eindelijk uit zijn kot en giet zijn gekende soep uit in de historische stadsboerderij aan de Kaai 1.

De leden van de Koninklijke Orde van de Paardevisser uit Oostduinkerke staan te popelen om hun garnalensoep te serveren. Normaal doen ze dat traditiegetrouw op het wandelevenement Vierdaagse van de IJzer maar dat laste Defensie af. Zondag kan je op Open Monumentendag een kijkje nemen op de historische stadsboerderij uit 1850 die tot twee keer toe werd gebombardeerd. Bert Gunst heeft daar zijn pop-up zomerbar Le Jardin. De Orde tekent vanaf 11 uur present om er zijn soep te verdelen.

Speuren naar sporen

En er is nog meer te doen die dag in Nieuwpoort. Je kan jouw plaatsje reserveren voor een begeleide wandeling met de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog als thema. De dienst Cultuur heeft daarnaast twee wandelingen voor gezinnen uitgewerkt met zoek- en doe-opdrachten. De brochure ‘Speuren naar sporen in de stad’ kan je afhalen bij de toeristische dienst op het Hendrikaplein. Om 14.30 uur laat de stadsbeiaardier van zich horen samen met iemand op saxofoon en hobo. Tot slot is Het Blauwe Huis in de OLV-straat 17 open.

Reserveren kan via cultuur@nieuwpoort.be of 058 79 50 00.