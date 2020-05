Op de Zeedijk van Nieuwpoort weet je nu waar je moet stappen (en niet fietsen) Gudrun Steen

08 mei 2020

18u13 0 Nieuwpoort Op de voet- en wandelpaden van de winkelstraten en op de Zeedijk van Nieuwpoort hebben stadsmedewerkers sjablonen en lijnen geschilderd. M et ook wat hulp van de informatieborden moet iedereen nu weten waar je kan stappen. De Zeedijk is alvast uitsluitend bedoeld voor wandelaars.

Wanneer maandag de winkels heropenen, test Nieuwpoort zijn circulatieplan. Op de grond staat aangeduid waar je mag lopen. In de Albert I-laan - waar de winkels gecentraliseerd zijn - houden voetgangers de juiste wandelrichting aan, die aangeduid is op de grond. In de commerciële zones zijn ook wachtstippen aangebracht voor wanneer het in de winkel te druk is. Die stippen zie je nu al bij bakkers en supermarkten, de andere handelszaken volgen. Op verscheidene plaatsen in Nieuwpoort-Bad komen ontsmettingsdispensers.

Geen fietsers op Zeedijk

Wandel je naar zee? Doe dat op het houten deel van de Havengeulpromenade. Keer je terug, dan stap je op de rode klinkersteentjes. Langs de Havengeulpromenade en op de Zeedijk staan fietsers trouwens volledig hun plek af aan de wandelaars. Kleine gocarts, voor kinderen tot twaalf jaar, kunnen wel in de wandelrichting meerijden. Wie op de Zeedijk wandelt, blijft wel aan zijn kant van de geschilderde witte lijn.

Fietsers zijn welkom langs de Albert I-laan, de Ventweg en de Dienstweg Havengeul. Bij het Kattesas is een nieuwe randparking voor zestig voertuigen aangelegd.

Stewards

Tot slot zet Nieuwpoort stewards in, die je kan herkennen aan hun trui met het stadslogo op. Zij informeren de bezoekers. Vanaf maandag staan ze in de winkelstraten in Nieuwpoort-Bad, op de Zeedijk, langs de Havengeulpromenade en op de Ventweg Kaai bij de viswinkels. Later zullen er ook stewards aan het werk zijn bij de tramhaltes in de Elisalaan en op de wekelijkse vrijdagmarkt op het Marktplein.