Ontdek het nieuwe provinciedomein Koolhofput tijdens een kanotocht Gudrun Steen

07 juli 2020

19u00 0 Nieuwpoort West-Vlaanderen is met de Koolhofput in Nieuwpoort een nieuw provinciedomein rijker, het negentiende al. Het ligt vlakbij de recreatieve route Frontzate tussen Diksmuide en Nieuwpoort. De komende dagen is er het één en ander gepland.

Nog tot 10 juli kunnen gezinnen een kano reserveren terwijl ze genieten van landartkunst en het werk van een natuur-dj. Van 13 tot 17 juli strijkt de openluchtexpo ‘WeAreWater’ neer in het domein. Verschillende kunstenaars gingen gedurende een jaar op zoek naar de identiteit van de IJzervallei. Elke dag om 17 uur is de soundtrack van het filmessay ‘Isara, Songs of the Valley’ van Sven Verhaeghe te horen live begeleid door het collectief WXII.

Met die activiteiten viert de provincie de opening van het negentiende provinciedomein in West-Vlaanderen. Koolhofput grenst aan het kanaal Nieuwpoort-Veurne en de groene as Frontzate. Het ligt op de grens met Oostduinkerke en is 16 hectare groot. Halfverharde wandelpaden en nieuwe voetgangersbruggen maken het gebied toegankelijk. Vlakbij de parking is een steiger die ook voor mindervaliden geschikt is. Je kan er wandelen, picknicken, vissen en mountainbiken. Door de natuurvriendelijke oeverzones hoopt de provincie dat vissen en amfibieën er zullen paaien. Tot slot is er de vogelkijkwand. De totale kostprijs is 1,7 miljoen euro. De provincie kreeg een Europese subsidie van 320.000 euro.

Alle informatie over het nieuwe gebied vind je hier

